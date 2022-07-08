安倍晉三遭槍擊搶救不治身亡 享壽67歲

前日本首相安倍晉三今（8日）中彈身亡，民進黨立委郭國文表示，身為立法院「亞東國會議員友好協會」會長，深表對安倍晉三的感謝，同時也相當遺憾。過去一直有意邀請安倍晉三疫情後訪台，安倍一直是台日關係發展越加深厚的重要人物，過去曾多次發表挺台言論而受台灣人敬重，因而一直盼著他能以卸任首相身分至臺灣國會演講，如今只能抱憾。

郭國文表示，日本前首相安倍晉三現年67歲，於前年剛卸任首相之位，今（8日）日約於日本時間上午11時許，安倍晉三於奈良車站附近發表演說，忽遭人開槍中擊後流血倒下。

此事震驚了世界各國，第一時間日媒報導資訊相當混亂，僅知立即將安被送醫急救，當下奈良縣警亦將現行犯逮捕。除了震驚，台灣政壇也紛紛發文祈禱安倍晉三能夠平安。

他說，經幾個小時的搶救，安倍晉三仍於傍晚宣告搶救不治而離世。疫情尚未結束，安倍尚未能訪台就中彈身亡，除了震驚全球，更讓台灣人有萬分的不捨。

立法院「亞東國會議員友好協會」成員伍麗華、何志偉、何欣純、吳玉琴、吳思瑤、沈發惠、周春米、林楚茵、林靜儀、邱志偉、高嘉瑜、張宏陸、張廖萬堅、許智傑、黃國書、趙天麟、劉世芳、鍾佳濱、蘇巧慧、郭國文、黃世杰、邱臣遠、林昶佐、陳素月、羅美玲、陳玉珍、林宜瑾、李德維、邱顯智、溫玉霞、范雲、羅明才等人共同表達哀悼致意，同時也感謝安倍近年來為台灣發聲，肯定他在台日關係上的努力，同時譴責一切的暴力行為發生。