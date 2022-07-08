安倍晉三遭槍擊搶救不治身亡 享壽67歲

文／健康醫療網

日本前首相安倍晉三疑遭一名40歲男子持槍射擊，當場倒地送醫急救，震驚國際！據日本《NHK》報導，現場目擊者指稱，當時聽到兩聲槍響，而消防部門則表示，安倍頸部右側流血、左胸出血，處於心肺停止狀態（OHCA）。日本時間上午11點30分日本奈良消防隊接獲通報，32分派出救護車，36分要求派遣直升機，37分醫護人員抵達現場進行急救，於12點09分搭上醫療直升機，於12點20分抵達醫院進行搶救後，仍不幸身亡。

●傷患若未失溫 須立即進行開胸手術

曾於南加大洛杉磯外傷中心擔任臨床研究員、現任成大醫院急診部主治醫師簡立建表示，依照在美國學習的經驗，遇到槍傷患者時，若是體幹穿刺傷，一般醫院是無法處理的，治療準則就是盡快送往外傷中心急救，並立即啟動外傷救治小組，由一群很有經驗的醫師等待病患到院。

他表示，安倍晉三這類因體幹穿刺傷造成的心肺停止，於患者到院後，若尚未失溫，無論是頭、頸、胸或肚中槍，會立即進行開胸手術，因子彈可能會在體內亂竄或碎裂，無法預期體內狀況，必須開胸確認實際狀況。

●使用CPR、AED恐反效果！儘速就醫最重要

在中槍倒地、心肺停止那一刻，是否該進行CPR處置，避免血液無法流至腦袋造成腦死？簡立建說，以安倍晉三狀況來說，如果是心臟中彈，此時使用CPR並不會讓血液回流至腦袋，還恐怕只會讓失血更嚴重，且不要因CPR耽誤了送醫。

至於倒地之後是否該使用AED（自動體外心臟電擊去顫器），簡立建表示，「AED完全沒幫助！它是用於心肌梗塞等惡性心律不整的情況，千萬不要浪費時間使用AED，在美國，遇到槍傷患者，可以隨時派出直升機，盡速接到患者並送往醫院搶救，這才是搶救這種病人最好的方法。」

簡立建接著分析，安倍頸部也有穿刺傷，「頸部是一個非常難處理的項目。」頸部有動脈、靜脈、呼吸道及食道，也必須緊急處理否則會立刻危及生命，必須趕快修補，避免引發大出血死亡、引起血栓造成腦中風、或血液流至呼吸道造成呼吸窘迫，而這必須要倚靠經驗豐富的外科醫師才能處理。

●心肺停止存活率低 台灣處理槍傷經驗少、應多學習

簡立建表示，根據南加大洛杉磯外傷中心的調查顯示，通常因體幹穿刺傷造成心肺停止的患者，救活率約為24％，出院則只有10%，也就是還有為數不少的存活患者，可能因腦部缺氧、氣切，休克多時導致多重器官損傷而無法順利出院。他表示，「台灣救治槍傷經驗非常少，可能一年遇不到1～2位，我認為台灣醫療對於槍傷處置也應多一些學習。」

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