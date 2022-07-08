富邦悍將高國輝開季陷入大低潮，直到7月5日才敲出本季首轟，他點出最大問題是無法維持，而這樣的狀況是生涯頭一遭，自己也感到十分苦惱，「好的感覺一直沒辦法維持住，感覺就像是抓沙子，越用力反而抓不住。」

高國輝上次在7月才開轟是2014年，當年他在年初進行脊椎滑脫治療手術，直到7月13日才首度出賽，7月17日敲出本季首轟，最後共敲出18轟，只用半季就拿下全壘打王。

生涯第2次直到7月才開轟，但這次狀況與上次大不同，他認為最大的問題出在「維持」，「沒辦法維持住好的感覺。全壘打的打席擊球感覺是很好的，但下個打席沒辦法重新複製，不能因為一場比賽就覺得好，還要更穩定一點。」

遇到打球生涯第一次出現的難題，高國輝要找出方法解決，「現在要學會評估身體狀況，知道現在要做什麼訓練是最重要的。」他指出，相較於開轟，更在意的是得點圈攻擊能有所進步。

「比較想要得點圈有安打，但都打不出來，二軍也是這樣。」高國輝自己也不知道原因，「可能是太想把跑者打回來，太出力了導致擊球點掌握不是很好。」今年高國輝在得點圈有人時的攻擊表現也不理想，本季一軍得點圈12打席、10打數無安打。