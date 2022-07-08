安倍晉三遭槍擊搶救不治身亡 享壽67歲

「日本放送協會」（NHK）8日報導，日本前首相安倍晉三遭到41歲的男性山上徹也暗殺，現場目擊者透露，山上徹也在開完槍後，竟然還「安靜地緩緩靠近」、「沒有想要逃跑的樣子」。

根據報導，當時人在現場、就站在安倍晉三旁邊的自民黨關係人士告訴記者，山上徹也從大約10公尺外開槍，「聲音就像放煙火一樣」；且他在開完槍後，竟然還「安靜地緩緩靠近」、「沒有想要逃跑的樣子」。

這名關係人士表示，對於這起發生在自己面前的暗殺事件，還感覺不太到實感，直到現在還「無法置信」。

另外，當時人在附近的女性目擊者表示，山上徹也開了2槍，安倍晉三在被射中第2槍的瞬間倒地，周圍的人一擁而上幫他進行心肺復甦術；而山上徹也在犯案後並未逃跑，就這麼留在現場，稍後被周圍像是隨扈的人們給壓制在地。

日本時間8日上午約11時30分（台灣時間同日上午約10時30分），安倍晉三在奈良市內進行街頭演說時遭到槍擊，當場失去生命跡象，被緊急送往橿原市內的奈良縣立醫科大學附屬醫院急救。該醫院後於下午17時3分（台灣時間同日下午16時3分）確認安倍晉三不幸身亡，死因是「深達心臟」傷口造成的失血過多。