工總為了協助產業因應國際淨零排放，以及綠色供應鏈減碳潮流衍生之碳管理需求，邀集30家產業公會8日成立「產業碳中和聯盟」，並宣示邁向2050淨零排放的目標，並邀請經濟部長王美花見證產業建立「以大帶小」新的減碳模式。

工總理事長苗豐強致詞時指出，全球暖化問題日益嚴峻，溫室氣體減量已儼然蔚為全球趨勢，面對2050淨零排放帶來的碳邊境稅、碳費，業界已加速致力於減緩氣候變遷與降低溫室氣體排放。

苗豐強說，有鑑於民間自組淨零行動或氣候聯盟的單位越來越多，配合政府推動政策，響應以大帶小，帶領各產業公會及企業會員，由大型企業帶領中小企業逐步建立碳管理能力；除了向社會各界宣示推動目標之外，未來期能號召更多產業投入，讓成熟的減碳技術與經驗得以傳承，攜手供應鏈接軌國際。

工總邀集的30家產業公會包括鋼鐵、石化、水泥、造紙、人造纖維、棉布印染、絲綢印染整及辦理碳盤查暨碳足跡講習會之公協會等。

工總指出，即日起至8月，將針對食品、紡織、化學皮膠、機電、金屬、營建工程及特區工業等產業，辦理20場次碳盤查及碳足跡講習會，加強企業自主減碳意願，未來也將協助建立產業鏈之碳管理模式。

展望未來，苗豐強指出，氣候變遷帶來的考驗將越來越嚴峻，為維持國家競爭力，確保產業、環境、經濟永續發展，產業界應擬訂更積極的節能減碳政策與行動方案，同時也應加強與國際間交流與合作，精進節能減碳技術之發展。