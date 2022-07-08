無塵室與機電整合工程大廠-聖暉（5536）受惠主要客戶訂單保持良好需求，加上大陸封控緩解，推升6月合併營收達27億元，年增46％，創歷年同期新高；第二季合併營收65.43億元、上半年合併營收首破百億大關、達到119億元，分別年增20％、32％，皆創歷年同期新高水準！

聖暉表示，近年全球產業供應鏈逆全球化趨勢環境下，帶動各產業紛紛提高資本支出進行新廠擴建、擴增產線等計畫，挹注集團旗下無塵室與機電整合工程訂單施作需求、客戶下單力道皆同步提升，帶動上半年營收繳出年增32％的佳績。

值得一提的是，聖暉大陸子公司-聖暉系統集成本月7日通過大陸上市審查！聖暉表示，於大陸上市有利於提升品牌形象與拓展區域市場，還能以股權激勵人才與留才，且利於當地營運籌資，並降低財務費用，進而提升整體效益，有益投資人與員工。

另外，聖暉預計於今年下半年變更股票面額為5元，在不影響原有股東持股市值下，使流通股數增加一倍，活絡市場交易。聖暉8日股價上漲了4元、漲幅2.32％，收盤價176元。

聖暉進一步表示，觀察全球5G、AI、HPC等技術應用崛起，各產業投入海內外新廠擴建布局、產線高值化、綠色節能等需求，集團透過智能化管理、專業人才培訓、自動化生產等精實營運效能，秉持多產業、多區域、多工種等重要業務策略，穩步擴大集團整體營運規模。

此外，包括半導體、資料中心、電子相關、生技醫療等產業主要客戶，仍持續資本支出計畫，並維持既定在建工程訂單完工目標不變，有助於帶動聖暉整體營運表現持續向上攀升。

展望2022年第三季，聖暉表示，隨著單一廠務工程訂單規模大型化，加上近期上游原物料價格回穩等，有助於創造集團良好的接單環境；此外，目前聖暉未完工之在建工案量，仍保持良好的能見度，奠定集團中長期營運穩健成長前景。