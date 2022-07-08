營建成本高漲、小面積土地開發案成本大幅增加，今年上半年台北市危老僅核准66件，比起去年全年的210件、2020年高峰時的296件，今年危老動能已明顯量縮。

根據台北市建管處公布最新資料顯示，台北市危老已經審核通過683案，不僅一般老屋主希望可以參與改建，吸引建商投入，大型企業機構也趁危老改建利多，將老舊辦公、飯店趁機改建，不過今年以來危老重建核准數量已明顯呈現量縮。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，先前危老改建傳出時程規模獎勵可能落日，吸引許多案子加速送件，加上初期容易整合的個案已經送件，因此台北市危老審核通過的高峰期落在2020年。

而近期造價大幅上揚，小面積土地的開發案成本大幅增加，整合者有造價增加的壓力，擔心未來連營造發包不易，而參與危老改建的地主、屋主也不願降低分回比例，整合者可能面臨無利可圖，小基地的危老案成為這波營建成本上揚受影響最大的族群，過去一年來也有不少整合者重回都更的趨勢，雖然整合開發時間長，可以等待未來造價漲勢緩和，更大面積開發也更有利賣相提升。

統計顯示，台北市危老案數量最多為中山區，累計已經審核通過98案，其次為大安區83案、士林區80案、大同區77案、北投區71案，顯示市中心區域如中山區、大安區都是危老熱區，另外早期開發的大同區、北投區也都有不少個案參與。

曾敬德指出，通常危老案所有權人愈少、愈單純，愈容易整合，包括飯店、戲院、南門市場、寺廟、大舞廳、整排的透天厝等，都成為這波危老政策下的受惠者。