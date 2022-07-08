國泰飯店觀光事業旗下飯店品牌HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館，慶祝飯店成立九週年，即日起至7月31日推出九週年生日慶活動，凡是7月壽星住宿即享「房型免費升等」，加碼再享抽獎機會乙次，獎品包含住房升等券、沐浴旅行組等精美好禮。另外也同步提供壽星餐飲優惠，只要在午餐時段至2樓THE Lounge用餐，即可獲得紐約品牌MALIN＋GOETZ香氛旅行組乙組，下午茶時段更享四人同行一人免費。

此外，和逸飯店今年度首次與來自台中南屯百年糕點行「林金生香」攜手，以月下之舞概念推出「白晝之月月餅禮盒」，感受沐浴在月光下，海浪波光粼粼，在月光灑下的一片銀色裡跳舞的舒適恣意，盒蓋上的娥眉月更記錄著2013年7月12日和逸飯店‧台北民生館的誕生月相。禮盒內容物以廣式月餅為主打，熱銷麻芛栗子苦後回甘，鹹甜平衡的綠豆魯肉老少皆宜，以及象徵心意傳承的麻芛、杏仁兩種口味狀元糕，還選用自有品牌Cozzi Cafe果乾茶包，清爽果香在口中散開，除了冷、熱泡之外，也很適合單吃。「白晝之月月餅禮盒」售價1,280元，即日起至8月10日於線上商城訂購，可享早鳥優惠85折、免費加入AMAZZING CLUB會員可享會員專屬優惠9折。