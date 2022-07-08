國際財經媒體《FinanceAsia》最新公布亞洲各國最佳銀行評選結果，玉山銀行以傑出的綜合績效獲得評審一致肯定，榮獲2022年「台灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan）。這也是繼玉山金控在《FinanceAsia》「亞洲最佳管理企業」（Asia's Best Managed Companies）票選獲得亞洲金融業第1名後，再度獲得金融業年度最高獎項殊榮。

《FinanceAsia》每年邀請專業評審評選亞洲各國的最佳銀行，涵蓋財務績效、業務創新、數位金融、市場佔有率及ESG等多元面向。評審認為，玉山以銀行家專業治理，是台灣的金融業的良好典範，成立30年以來創下令人驚艷的成績，不管獲利、資產規模、市值都快速成長。評審進一步指出，玉山在過去兩年疫情期間展現很強的策略執行力，面臨疫情及許多外部挑戰仍專注長期發展，完成核心系統轉換以及組織改造優化，實現顧客導向的服務模式，並大量運用AI技術將金融服務數位化，提升顧客服務體驗，是玉山獲獎的主要原因。

《FinanceAsia》並肯定玉山的海外布局策略，評審認為玉山的布局具有積極前瞻性，為兩岸三地及東協各國台商提供完善的跨境金融服務，目前玉山在9個國家共有28個營運據點，更在今年獲准籌設泰國曼谷、越南胡志明代表人辦事處，以及日本九州福岡分行，玉山的海外分行、子行合計貢獻約全行20％獲利。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山邁入第4個10年目標要成為「亞洲最具特色的標竿銀行」，除了聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，更要將永續發展結合金融本業，擘劃永續發展藍圖，與企業共同面對最急迫的環境永續與氣候變遷議題，積極實踐2050年淨零碳排的承諾，為台灣產業的低碳轉型努力。

今年是玉山成立的30週年，綜合績效表現在今年已獲得《The Asset》、《Forbes》、《FinanceAsia》等3家國際媒體頒發台灣最佳銀行；國際信評機構標普全球（S&P Global Ratings）調升玉山銀行信用評等至A；公司治理7度榮獲證交所「公司治理評鑑」前5％肯定；永續發展與企業社會責任榮獲Sustainalytics ESG全球銀行業及全亞洲跨產業ESG Top50兩項殊榮，創台灣金融業最佳成績。獲獎是榮譽更是責任，玉山將持續努力跨越企業經營的三座大山：綜合績效、企業社會責任、永續發展，實現「最高的山最好的銀行」的願景，成為最受尊敬的企業。