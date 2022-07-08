國際油價居高不下，烏俄戰事延長，天然氣供需持續緊繃。中油董事長李順欽表示，目前天然氣除電業外凍漲已近1年，桶裝瓦斯凍漲1年半，在成本無法漲足反應情況下，虧損包袱仍大幅累積。上半年稅前已虧損555億元，其中天然氣吸收1,008億元、虧損達937億元；如加計油品吸收虧損，上半年油氣共吸收1,284億元。目前稅後累積虧損加上去年399億元，共為843億元，已為資本額64.7％。

李順欽無奈地說，倘若到年底前都無法再漲價，預估全年天然氣虧損恐達2049億元，扣除油品約200多億盈餘後，全年累積虧損將達1,800億元，改寫史上最高紀錄，也將虧掉中油一個資本額。

為平穩國內物價，中油天然氣已連14個月凍漲，桶裝瓦斯連19個月不調整；另因油價高漲，中油依據油價平穩措施、亞洲鄰近國家最低價機制，還得吸收汽油及柴油漲幅。

其中，因日本政府砸大錢高額補貼，讓國內油價平穩機制因亞鄰最低價限制而失真；天然氣目前以「電業用戶打84折、民生工業打4折」價格售出，天然氣業務項目虧損持續擴大。

李順欽指出，今年上半年光汽、柴油也吸收200億元，油價公式也失真無法反映真實成本。目前油價公式有亞鄰最低價限制，台灣價格必須是日、韓、新加坡、香港中最低，但日本今年持續補貼油品價格高達30日圓，導致中油雖吸收高達每公升6、7元台幣，因亞鄰最低價關係，油價仍須下跌。

中油五月間已向董事會報告虧損超過公司資本額半數，董事會成員於會中表示，要解決公司財務問題的治本之道，在於適時反映油氣成本，再搭配開源節流、活化資產等措施，以利中油解決目前的財務困境。