開發金控6月份自結稅後獲利20.74億元，累計今年上半年稅後獲利136.18億元，每股盈餘為0.81元。開發金表示，6月受通膨議題及投資人對經濟成長隱憂加深等影響，資本市場持續修正，唯上市櫃公司步入除權息旺季，股利收入挹注開發金控及各子公司獲利動能。

子公司中國人壽6月保險本業維持穩健表現，同時受惠於股利收入進帳及新台幣兌美元走勢回貶，避險成本大幅降低，6月稅後獲利23.48億，累計上半年稅後獲利為135.31億元。

凱基銀行持續均衡發展多元業務，除來自利息及手續費收入的核心收益，6月股利收入也有助貢獻獲利，6月稅後獲利6.7億元，累計今年上半年稅後獲利28.75億元。

開發金指出，6月資本市場交易量能持穩，支撐凱基證券經紀業務表現，凱基證券6月份稅後獲利2.63億元，累計上半年稅後獲利為21.38億元。受到國際資本市場波動影響投資部位評價表現，中華開發資本6月稅後損失3.78億元，累計上半年稅後損失為15.78億元。

開發金控指出，全球地緣政治風險猶存，加上通膨與經濟成長動能減緩的隱憂，導致金融環境未來仍呈現不確定性。開發金控將專注於本業營運，並隨時關注市場動態及變化，以降低營運波動，追求長遠穩健的成長。