日本前首相安倍晉三今遭男子背後槍擊，當場倒地，失去呼吸心跳，傍晚宣告不治。根據媒體報導，兇器疑為3D列印製作的霰彈槍，且安倍晉三心臟周圍出現血塊。醫師表示，心臟周圍出現血塊，多半是心包膜出血，可能是心臟破裂，或心包膜血管在流血，導致心臟的血液打不出去。另外，男子使用的霰彈槍也會加深救治難度，原因是子彈打進體內後，會有碎片爆出，同時造成多處的傷害。

根據媒體報導，安倍晉三中彈當下，出現皮下出血。林口長庚醫院外傷急症外科主治醫師傅志遠表示，皮下出血就是外觀看到流血，子彈傷多深則看不出。如果中槍當下失去呼吸心跳，基本上應該是擊中了直接威脅生命的器官，例如心臟和大血管，才會瞬間失去呼吸心跳。

對於安倍晉三心臟周圍出現血塊，傅志遠表示，這多半是心包膜出血引起，屬於立即的危害，背後原因可能是心臟破掉，或是心包膜的血管在流血，這會直接壓迫心臟，出現「心包膜填塞」，即心臟被血塊填滿後，心臟無法有效收縮，血無法打出去，這就好像用手捏著心臟，心臟不會動，血壓就會量不到，導致休克、腦部缺氧，其他器官也會缺血。

因安倍晉三的受傷屬於物理性問題，這種情況下，已經無法使用自動體外心臟去顫器（AED），傅志遠表示，事故現場人員為安倍晉三使用AED，也許是當下已經沒有其他招可用。在救治上，需要快速地把破洞補起來、把流失的血補回去、把心包膜減壓，才有機會存活。現場能做的就只有儘量用衣服蓋住，不要讓血流出來，快速送醫。

至於救護車10分鐘就到場，搶救時間是否足夠？傅志遠表示，照理說這種情況1秒鐘都不能等，但除非是在醫院中槍，或旁邊馬上有醫師，否則10分鐘救護車就到，聽起來滿合理的，這無法去評論人家。

對於有媒體指出，兇器疑為3D列印的霰彈槍，傅志遠表示，霰彈槍一顆子彈有很多碎片，子彈進去後，會有其他碎片爆出去，造成不同路徑的傷害，通常單一的子彈已經很麻煩，子彈是會彈跳的，會同時造成多處的傷害。遭受霰彈槍攻擊，在救治上更困難，原因是不知道有幾顆碎片、不清楚有多少路徑造成哪些地方的傷害，一個血管被打5、6個洞都有可能。這種情況之下，第一時間需要解決呼吸道和血的問題，等生命徵象穩定，再一個一個處理可能的傷害。對於安倍晉三的死亡，心臟和主動脈的受損，應是直接的致命原因。