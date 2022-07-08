日本前首相安倍晉三8日遇刺後因傷勢過重在醫院不治身亡。台灣政界皆齊聲哀悼，台北市長柯文哲晚間出席台北電影節入圍酒會後受訪表示，安倍前首相一直以來都是台灣的朋友，這是台日關係很大的損失。
柯文哲稍早先於臉書PO出悼念文，表示安倍前首相是極有遠見的政治家，更被譽為日本史上最友台首相，他多次為台灣在國際發聲，是深化台日關係的重要推手。
柯寫下，安倍前首相很重感情，曾公開感謝台灣在311大地震時給予日本的協助，對於新冠疫情爆發後，臺灣贈送日本口罩的善舉，安倍也數度公開致謝，他曾說過：「台灣對日本來說，是重要的老朋友。」而今天，台灣也痛失一位重要老友。
柯也PO出先前訪日獲贈的瓷盤，上面題有安倍前首相之墨寶「不動心」，柯表示這三字是在提醒所有領袖，要定心不動，在困境中心存善念、盡力而為。而晚間出席台北電影節入圍酒會後，被問及安倍逝世是否會對台日關係有影響，柯表示安倍前首相離世是台日關係很大的損失，但因台日關係一向友好穩固，應不會有太大影響，最後重申譴責暴力，有問題應該有更文明的解決方法。
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