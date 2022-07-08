高齡化及少子化是台灣不得不面對的問題，而現代年輕人所承擔的經濟壓力恐怕也會越來越沉重，就有網友不滿長輩批評現代年輕人有「3大罪狀」，怒嗆「4、5年級享盡台灣資源與紅利」，而長輩則不甘示弱地回擊，「台灣經濟我們拚來的」，雙方掀起一場世代大戰。

一名網友在網路論壇PTT上，以「4、5年級享盡台灣資源，長輩崩潰」為題發文，他透露某日坐在客廳時，聽到一群長輩在閒聊，認為現代年輕人「躺平、不存錢買房、沒能力」，讓這名網友心生不滿，忍不住開口頂撞，「拜託你們4、5年級，年輕的時候台灣經濟正在起飛，可以說享盡台灣資源與紅利」。

沒想到長輩也不是省油的燈，馬上回擊，「台灣的經濟是我們拚來的！」表示當年自己辛苦工作的時候，一星期只有一天休假，有時候甚至工作一整個星期未曾休息，把賺來的錢都上繳家庭，怒嗆「哪像現在年輕人，賺3萬花4萬」。

貼文一曝光馬上引起廣大網友討論，不過反應也很兩極，有人贊同原PO的觀點，認為「哪有年輕人賺3萬花4萬？是哪個宇宙」、「時代不一樣了」、「以前拚一下就有，現在怎麼拚都沒有」、「就問一句，一樣的拚法現在呢？」

不過也有人替長輩們抱不平，「你父母輩確實比你辛苦」、「長輩是對的，勞動階級真的耐操」、「電銲師傅一天1萬到1萬5，太辛苦年輕人不做」、「欸，我爸當年硬是拚到血尿耶」、「他們享受自己拚出來的成果怎麼了嗎」。