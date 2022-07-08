第2屆「2022 Taiwan SIA台灣永續投資獎」揭曉，國泰金控、國泰人壽、國泰投信、國泰證券共抱回三座「機構影響力類典範」，以及「個案影響力類」一金、一銀，為獲得最多「機構影響力類典範」的金融業者。

國泰金控首創ESG審核流程，為台灣首家引入國際ESG資料庫、培育研究團隊之金融業，2021年底責任投融資總資產達新台幣7.8兆元，2022年訂定2050淨零目標，成為台灣金融業首家RE100的正式會員，更正式承諾科學基礎減碳目標(SBT)。

國泰積極參與Ceres Valuing Water Finance Task Force、CDP Non-disclosure Campaign等皆為台灣唯一參加金融業者，2021年國泰深度議合之4家企業皆已承諾2050年淨零碳排或碳中和，4家企業年總碳排可達8600萬公噸，發揮金融影響力達減碳效益。

國泰人壽領先業界接軌國際責任投資框架，100％執行責任投資；邁向低碳轉型，展開「低碳投資配置」的氣候策略，率先業界量化投資組合碳足跡，逐年降低投資組合碳排放，同時利用前瞻性的情境模擬分析，提前掌握投資組合氣候變遷風險與機會。2019年起將營收超過50％之煤礦業及未積極轉型之燃煤發電業者列為「排除名單」，2021年擴大至其他煤炭價值鏈產業，為台灣首家承諾之機構投資人。

國泰投信在投資流程中考慮低碳投資與責任投資，啟動低碳轉型投資計畫，帶動投研團隊重視低碳投資風氣，建立ESG整合投資制度與系統；在產品面，連續推出永續主題投資產品國泰美國ESG基金與國泰台灣ESG永續高股息ETF，根據投信投顧公會統計，該兩檔ETF總投資規模已達791億台幣(截至2022年5月31日止)，使大眾都有機會參與責任投資，共同推動社會低碳轉型。

國泰證券秉持「普惠金融」與「企業永續」的理念，經專業研究團隊評估，從與國立臺北大學合作產出的超過500家上市櫃公司之ESG評鑑中，篩選ESG表現前25％的企業，結合投資人選股工具「股票快選App」，2021年創新推出「數位永續投資選股服務」，短短一年即吸引近150萬人使用，協助投資者結合財務與永續投資指標檢視企業營運發展，發揮券商中介者的永續影響力。

國泰金控在永續投資目標上，以高規格自我要求，定位永續發展三大主軸「氣候、健康、培力」，面對刻不容緩的全球永續浪潮，積極接軌國際帶領台灣企業穩健前行。