台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）8日公告，6月份自結合併營收為新台幣9.0億元，較去年同期減少13.36％；累計合併營收為57.81億元，較去年同期增加9.63％。

春雨表示， 6月份台灣地區營收較去年同期減少29.79％，近期全球通膨壓力拉警報，各國央行緊縮貨幣政策、全球經濟衰退疑慮四起，終端需求萎縮，使得國外客戶買氣下滑。加上6月份國內客戶預期月底中鋼第3季將開出平、低盤，因此，客戶紛紛降低庫存水準，買氣縮手。

另印尼地區營收較去年同期增加0.72％，印尼主要是內銷市場，且因市場占有率第一，故衝擊較小；大陸地區受到上海疫情解封，客戶庫存回補，致大陸市場6月份營收比去年同期增加9.12％。近期鋼價已從高點回落，預料下半年鋼價將進入高檔震盪，全球通膨及俄烏戰爭結果將牽引後市走向。

春雨表示，目前國際鋼價雖呈現下滑，但中國大陸自6～7月陸續解封後，預期8月份需求就會慢慢上來，歐盟對大陸課徵反傾銷稅對台灣帶來轉單效應，且各國基建計劃陸續展開，公司將把握先機，善用台鋼集團內部整合資源的優勢。

此外，6月股東會通過董事改選，董事會通過董事長陳其泰及總經理周伯威新任案及公司組織架構調整，在新任董事長及總經理領導下，將陸續調整產品結構，持續擴大集團資源整合，拔升優秀主管，優化流程作業，將為公司挹注新動能，提升營運效率，公司對下半年營運展望仍抱持審慎樂觀看法。