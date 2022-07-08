朝陽科大永續中心，提供包括廢棄物、土壤、水質及SRF（固體再生燃料）等檢測及環境教育服務，專業技術深獲肯定。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽科技大學「環境資源永續再利用研發中心」，具多項國際TAF環境檢測認證項目，可協助企業監控產品二氧化碳排放量，提供包括廢棄物、土壤、水質及SRF（固體再生燃料）等檢測及環境教育服務，對國際減碳與綠色能源提出解決方案，滿足企業碳足跡、碳盤查、環境永續政策等需求，提升台灣永續競爭力。

朝陽科大環境資源永續再利用研發中心主任章日行表示，打造千萬等級永續實驗室，包括X光繞射儀、氣相層析質譜儀等量化產品的分析設備，並透過「環境分析技術」、「污泥改良材轉置技術」等專業服務技術，導入環境檢驗TAF認證實驗室，以檢測業務為基礎。涵蓋廢棄物、水質、土壤、地下水等多項檢測項目。

朝陽科大產合長黃台生表示，「環境資源永續再利用研發中心」為朝陽4大校級研究中心之一，環境工程與管理系藉由舉辦環境教育活動，協助企業開設環保議題和碳盤查課程，讓廢棄物減量由生活做起，進而發展至公司產品製程的碳盤查、碳足跡、水足跡等多項具有減碳意義之項目，推動朝陽邁向永續大學之列。

受疫情及全球氣候變遷影響，企業開始重視如何落實ESG，意即兼顧環境保護、社會責任及公司治理，而ESG也被視為評估企業是否永續經營重要的指標及投資決策；永續中心近期將協助各縣市政府環保局及顧問公司進行焚化廠一般廢棄物及事業廢棄物之檢測服務。

朝陽科大校長鄭道明指出，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，朝陽致力年降2％能源使用及碳排放量，期望2030年減少50％碳排放量，並於2045年達成淨零排放目標。