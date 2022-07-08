輔導會8日於新竹榮家舉行榮莒案研討會及啟動儀式，現場有性學領域專家學者共同與榮家住民針對老年性健康相關議題展開討論。（新竹榮家提供／邱立雅竹市傳真）

為解決榮民長輩生理需求，國軍退除役官兵輔導委員在新竹榮家成立全台唯一榮莒室，提供舒適的雙人床以及助興影片與書籍，試辦推出1周以來，有不少對夫妻已預約使用3次。新竹榮家指出，榮莒專案除了推出榮莒室，也包含性健康知識課程，提供住民性健康環境，達到身心靈平衡。

國軍退除役官兵輔導委員會為使榮民長輩性健康推展於榮家的日常生活中，讓住民長輩生理需求可獲實現，豐富其晚年生命，特別規畫推動榮莒案，透過辦理系列以性健康為導向座談研討與個別輔導，以強化長輩及照顧者對於性的健康觀念。

榮莒案還包括一間擁有獨立空間的榮莒室，提供雙人床、冷氣、衛浴等舒適設備，甚至還增設成人頻道與雜誌提供榮家長輩們助興之用。啟用1周以來，已有多名住民申請使用，每次使用時間1小時，以夫妻檔和單身獨居榮民為限，空間有專人打掃，也免費使用。

新竹榮家指出，由於榮家房間均為兩人以上，個人隱私稍有不足，且均為單人床，試辦以來已有對夫妻申請3次，享受難得的夫妻時光。

輔導會8日於新竹榮家舉行榮莒案研討會及啟動儀式，現場有性學領域專家學者共同與榮家住民針對老年性健康相關議題展開討論。主任委員馮世寬於致詞時表示，很多人對長輩的性需求有誤解，也驅使老年人壓抑或隱藏他們的性需要，希望藉由正面健康講座、研討及工作坊，鼓勵長輩在合於情止乎禮的前提下，透過聯誼互動。

新竹榮家主任陳桂美指出，榮莒專案是以幸福家園為定位，規畫性溝通、性教育、性宣導、性騷擾防治、代償性活動、社會化活動等6大照護原則，採用短、中期及長期滾動及跳躍式修正。同時依住民問卷調查結果，安排交誼活動及具隱密、休閒及休憩性設施，提供住民性健康環境，達到身心靈平衡。