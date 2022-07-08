台鋼集團旗下特殊合金材料大廠精剛精密科技（1584）8日公告，6月份自結營收為新台幣1.52億元，較去年同期成長102.52％，累計營收為7.48億元，較去年同期成長88.02％，且6月份、Q2與上半年營收均創下近10年來同期新高，表現優於預期。

精剛表示，6月份營收成長，主要因為俄烏戰爭因素及航太、油氣產業需求顯著提升，全球各地廠商開始補充庫存，其中以歐洲市場較為熱絡。鎳、鈦合金兩大產品出貨量額均維持持續成長，尤其是精剛已成功整合熔煉產線的鎳合金產品，使得成長最為明顯，此外，供應新開發且為短交期大尺寸鍛棒，為出貨注入強勁動能。

且隨著全球邊境管制逐步放寬，產業需求持續助攻成長，精剛公司在產品技術、生產能量方面，除持續增強外並驅動新業務、新訂單，且成功開發並把產品拓展到高爾夫球領域，目前正在進行組裝測試中。舊客戶續單及直接用戶開發均有進展，將持續關注歐美市場各型態客戶，除鎖定既有客戶並加快新客戶的商機擴展，也會持續觀注電動車、綠能、航太等產業中長期的發展。