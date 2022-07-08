台灣豪華遊艇製造商東哥（8478），無畏通膨壓力及景氣疑慮，8日公佈的6月營收8.27億元，雖然年減18.53％，不過，累計的今年上半年合併營收達29.24億元，仍比去年同期的23.73億元，大幅成長23.21％。

東哥8日表示，由於美國通貨膨漲指數，創40年新高，促使聯準會採取緊縮貨幣政策，全球股市皆受到明顯影響。

雖然美國一般、必要性消費者支出放緩，但，根據花旗分析師James Hardiman最新報告指出，縮減支出浪潮並未波及遊艇產業。

他指出，通路調查顯示，儘管市場庫存水位顯著偏低，整體遊艇銷售額，仍比2019年同期增長。

東哥說，細分市場區隔來看，高價豪華遊艇需求仍然強勁，東哥自有品牌 (OA)在美國位居領先地位，客戶為金字塔頂端的富豪、可投資的資產淨值，超過美金3,000萬，消費模式及意願，不受短期景氣波動影響。

此外，OA船主，都不是遊艇市場新玩家，有船主陸續擁有三艘以上OA遊艇，顯見卓越品牌聲譽及客戶忠誠度，疫後即便逐步邁向新正常生活，「硬需求」仍會持續。