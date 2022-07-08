有些人情緒波動大，無論遇到大事還是小事，總讓他們感到緊張，做起事來手忙腳亂，但有的人恰好相反，不管遇到多大的問題，他們表情也不會有變化，甚至還能冷靜下來解決，讓不少人佩服。《搜狐網》近日分享4個永遠保持一號表情的星座，遇到事情時總是很淡定，但有些並非心態冷靜，而是不會表現出來。

1.水瓶座

水瓶座在行動前，都會在腦中預演一遍，而且會想好縝密計畫，並以此按部就班執行，因此無論發生多大的事，他們也不會太緊張，因為各種結果他們都想到過，所以經常給人一種臨危不亂的感覺，值得別人依靠，不過也由於他們有時過於淡定，一號表情常被朋友調侃，但水瓶座並不在乎，把事情做好才是重要的。

2.摩羯座

摩羯座個性內斂又穩重，遇到事情或困境時，他們雖然心裡會緊張，但並不會表現出來，屬於心理活動比表情更豐富的人，而且他們很快就會保持鎮定，思考要如何解決，就算現在世界末日，他們也能淡定收拾行李，想辦法該如何逃亡，有時淡定到讓人害怕。

3.天蠍座

天蠍座給人高冷的感覺，遇到事情時，幾乎沒什麼表情變化，淡定表現容易讓人誤會是反應遲鈍，但事實並非如此，他們只是不願意表現出來，就算內心波濤洶湧，他們依舊保持同樣表情，喜歡在表面上假裝鎮定，而且在做任何事情，他們也會在腦中演習過一次又一次。

4.金牛座

金牛座很有耐心，無論遇到什麼問題，他們都覺得還有轉圜餘地，因此一開始會表現得很淡定，直到發現無法扭轉事情後，他們才會感到緊張，但並不會表現出來，所以常讓人誤會他們遇到問題時，總是能冷靜面對，但事實並非如此。