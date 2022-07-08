成年禮「領域展開x青春迴戰」以高人氣漫畫作為發想，為青年學子打造最酷成年禮， 8月27日將於孔廟登場。（台中市北區區公所提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府民政局及北區公所將於8月27日在台中市孔廟舉辦2022年「台中市祈福成年禮活動」，為學子致上最深切的祝福；北區區長江惠雯8日表示，今年成年禮以活動主題為「領域展開×青春迴戰」，提供150位參與名額，歡迎學子踴躍報名。

上午的成年禮活動宣傳記者會在台中市孔廟舉行，江惠雯偕同其他議員民代、機關代表等人，參加「鏡開」儀式，眾人共同手持祈福木槌敲開巨大酒樽，期許木槌落下敲走疫情，迎來幸運之神；「豆志太鼓團」則帶來氣勢磅礡的演出，為記者會揭開序幕。

成年是人生一個重要的轉捩點，代表即將邁入人生的下一階段；近年畢業季遇上疫情攪局，畢業典禮面臨取消、線上進行的抉擇，無法參加畢業典禮，更成為許多學子們心中的遺憾。

江惠雯表示，此次成年禮是結合高人氣漫畫作為發想，活動主題策畫及氛圍營造別具巧思，為學子籌辦成年禮是期許他們經歷成年禮的洗禮後，未來遇到任何困難與挑戰，都能勇於承擔並保有青春無畏的熱情。

江惠雯指出，現場將以櫻花樹與日式燈籠呈現，使用「日式」風格與主題呼應，帶給參與者全新體驗，為青年學子打造最酷成年禮；祈福禮、加冠禮和祝福禮分別挑選御守、知名運動品牌後背包、活動上衣、漁夫帽及保溫瓶組、美味餐盒等作為成年禮活動的三加禮，更代表對學子的深切祝福，期許學子勇於承擔責任並樂於回饋社會。

民政局表示，今年台中市祈福成年禮活動即日起開放線上報名，凡設籍台中市、或在台中市就學，16至20歲青年學子均可報名參加，報名詳情請至活動專屬網站查詢，網址https：／／reurl.cc／9GlaWj。