台灣疫情雖稍緩和，但仍為嚴峻，84歲的「阿姑」周遊偕老公李朝永赴醫院打第4劑疫苗，更呼籲所有人疫苗一定要打好打滿，「大家一定要接種疫苗，不但保護自己健康，更保護周邊的親友。」
今天NOVAVAX開打，周遊遠在台中拍攝《愛情發生在三天後》的導演兒子馮凱，相當關心她的身體，特別叮嚀一定要打第4劑疫苗，媳婦也準時替兩老預約。周遊帶頭注射第4劑疫苗，笑說注射完醫院會發2盒快篩試劑以及500元禮金，「真的很棒！政府的措施真是功德無量！」
台灣疫情雖稍緩和，但仍為嚴峻，84歲的「阿姑」周遊偕老公李朝永赴醫院打第4劑疫苗，更呼籲所有人疫苗一定要打好打滿，「大家一定要接種疫苗，不但保護自己健康，更保護周邊的親友。」
今天NOVAVAX開打，周遊遠在台中拍攝《愛情發生在三天後》的導演兒子馮凱，相當關心她的身體，特別叮嚀一定要打第4劑疫苗，媳婦也準時替兩老預約。周遊帶頭注射第4劑疫苗，笑說注射完醫院會發2盒快篩試劑以及500元禮金，「真的很棒！政府的措施真是功德無量！」
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