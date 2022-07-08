周遊開心亮出打滿４劑的小黃卡，以及醫院贈送的快篩劑。（周遊提供）

台灣疫情雖稍緩和，但仍為嚴峻，84歲的「阿姑」周遊偕老公李朝永赴醫院打第4劑疫苗，更呼籲所有人疫苗一定要打好打滿，「大家一定要接種疫苗，不但保護自己健康，更保護周邊的親友。」

今天NOVAVAX開打，周遊遠在台中拍攝《愛情發生在三天後》的導演兒子馮凱，相當關心她的身體，特別叮嚀一定要打第4劑疫苗，媳婦也準時替兩老預約。周遊帶頭注射第4劑疫苗，笑說注射完醫院會發2盒快篩試劑以及500元禮金，「真的很棒！政府的措施真是功德無量！」