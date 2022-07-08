日本26歲寫真偶像天木純(天木じゅん)，擁有清新甜美臉蛋以及核彈級I罩杯豐滿上圍，因此被粉絲封為「東洋乳神」，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員之一，使她人氣一直居高不下，也是不少男性心目中的性感女神。而昨(7日)適逢日本情人節，她也挑戰一段14秒熱舞片，波濤不停抖動看得粉絲血脈賁張。

外貌超甜美的天木純7日在抖音和粉絲互動，先是激曬一段「猜猜罩杯有多大」的你問我答影片，答案顯然是I罩杯卻被猜成「C或G罩杯」，讓她很無奈每被猜錯一次就會低頭看胸圍不語，很可愛地晃一下腦袋否認，最後直到「I罩杯」的正解出現，才讓天木純露出燦爛的笑容，還捏起小拳頭使勁搖晃全身。

天木純大玩你問我答，要粉絲猜猜看她的胸圍大小。(圖/天木純 IG)

天木純跳完舞比出勝利YA手勢，不僅14秒熱舞晃動片性感，她本人也十分可愛。(圖/天木純 IG)

除此之外，日本女團出身的她相當擅長跳舞，火辣PO出一段低胸熱舞片，影片中，她性感穿上斜肩低胸洋裝，黑色布料緊緊包裹住好身材，裙擺則只做到膝蓋位置，一雙筆直大長腿直接送給粉絲，只見她在鏡頭前使勁左右搖擺，比出許多撩人的小動作，搭配美腿還有I級雪白核彈，總長就有14秒不停跳動。

不過顯然這14秒粉絲都紛紛大喊看不夠，在留言區喊出內心飢渴：「天啊這個影片重看多少遍都不夠」、「妳真的好可愛好可愛哦」、「總有1天我要衝到妳身邊看可愛的妳」、「讓我們瞄準可愛的天木純」、「我能先讓心臟不要跳出來嗎？」、「我要重看1萬次都還嫌不夠」，引起一陣熱議。