求職者至亞太唯一離岸葉片製造商─天力離岸風電攤位面試。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

求職者視訊面試隱形眼鏡大廠「永勝光學」。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

智慧機械龍頭大廠上銀科技與求職者面談。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府與勞動力發展署中彰投分署攜手，9日將在台中世貿中心2館舉辦「2022台灣就業通中部就業博覽會」，邀請79家知名廠商，提供超過6400個工作機會，有自行車零件供應大廠，更釋出薪資上看9萬元的軟體工程師職缺，勞工局長張大春呼籲應屆畢業生、求職者踴躍參加。

勞工局長張大春表示，這次勞工局與中彰投分署更協力邀請亞太唯一離岸葉片製造商「天力離岸風電」、國內面板大廠「友達光電」，及隱形眼鏡大廠「永勝光學」等79家知名廠商設攤徵才，職缺多元、薪資優渥；其中，全球自行車高端市場的自有品牌零件供應商「SRAM速聯」，開出薪資上看9萬元的軟體工程師職缺，預料將吸引不少業界人才探詢。

張大春指出，台中市長盧秀燕上任以來，相當重視市民就業議題，市府團隊也積極招商引資，截至今年6月止，企業投資台中金額，已突破2兆元（包含台積電破兆元投資在內），今年第1季台中市更以8項經濟指標連三季穩坐全國第一；將持續為台中市求職者開發最多元且優渥的工作機會，也協助投資台中市的廠商補實人力需求。

中彰投分署長劉邦棟表示，這次就博會結合豐原及沙鹿就業服務站共同招商，針對轄區產業特色，規畫「新鮮人最愛」、「熱情服務業」、「大健康產業」、「中部人的驕傲」、「科技家族」等5大徵才專區。

就博會邀請大立光電、友達、王品集團、春水堂、上銀科技、矽品精密、IKEA、薰衣草森林、MOS、漢堡王等79家知名廠商，提供超過6400個工作機會；其中，主管、儲備幹部、工程師、專業人員等中高階職缺，占3成以上，有近6成職缺起薪在3萬元以上，歡迎畢業青年及有求職需求民眾把握良機。

台中市就業服務處說明，接下來還將辦理多場單一徵才活動，7月22日於陽明市政大樓將舉辦「掌握薪機 勇往職前」就業促進研習暨徵才活動，會邀請12家廠商、供890個職缺，歡迎有求職需求的市民朋友踴躍參加，詳情可電洽台中市就業服務處04-22289111分機36100諮詢。