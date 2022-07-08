高雄地政局8日表示，內政部土地徵收審議小組會議，今年6月8日召開第243次會議，審議「高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」區段徵收計畫，並於7月6日核准，該局將在7月中旬辦理公告區段徵收，全案將正式啟動。
地政局表示，依據高雄市政府的規劃，跨區區段徵收總面積約為15,080平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2,756平方公尺，與七賢國中舊址東側部分12,324平方公尺，城中城大樓所在街廓將闢建為公園；而七賢國中舊址東側部份，土地則作為公辦社會住宅基地及抵價地。
高雄地政局8日表示，內政部土地徵收審議小組會議，今年6月8日召開第243次會議，審議「高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」區段徵收計畫，並於7月6日核准，該局將在7月中旬辦理公告區段徵收，全案將正式啟動。
地政局表示，依據高雄市政府的規劃，跨區區段徵收總面積約為15,080平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2,756平方公尺，與七賢國中舊址東側部分12,324平方公尺，城中城大樓所在街廓將闢建為公園；而七賢國中舊址東側部份，土地則作為公辦社會住宅基地及抵價地。
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