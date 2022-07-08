陽明海運（2609）8日公布6月營收為387.11億元，月增14.28％、年增40.58％，創單月歷史新高，主要受惠艙位供給與運量回升，美國線長約價推升運價大幅上漲。

陽明表示，5月受大陸疫情封控及五一長假影響整體運量，致合併營業收入減少，6月艙位供給與運量回升，帶動合併營收較5月增加48.38億元。

在同期比較方面，因供需缺口持續存在，使6月平均運費較去年同期大幅上漲，合併營業收入較去年同期增加新臺幣111.74億元，增幅為40.58％。

展望後市，陽明表示，供應鏈問題仍持續影響運輸物流與碼頭作業，近期全球各地相繼發生因通膨壓力升高所引發的罷工事件，再度為尚未恢復正常的全球供應鏈帶來衝擊。

隨著上海地區全面解封，物流與出貨恢復，市場需求狀況逐步回穩，且第三季屬傳統海運出貨旺季。惟近期美國大型零售商受通膨影響消費需求及高庫存引發市場擔憂之不利因素仍存在，第三季海運市況發展尚待觀察。