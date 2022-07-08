日本前首相安倍晉三今（8日）上午在奈良進行演說助選時，遭到槍擊，經送醫急救仍宣告不治，享壽67歲。前空軍副司令張延廷發現有一個鳴笛喇叭的聲音，凶手就開始開槍，是不是有呼應或相關，都要去調查。

張延廷8日在政論節目《新聞大白話》中表示，安倍晉三這次遇刺，維安的問題很大，他雖然已經卸任，但還有維安，質疑他後面的維安怎麼是空虛的，也沒有屏蔽，才造成這個狀況。這個凶手是有預謀的，而在這個過程中 ，他發現一個鳴笛喇叭的聲音，凶手就開始開槍，讓他不禁質疑，是不是有呼應或是相關，都要去調查，況且又是近距離，當然是要置人於死。

輔大日文系教授何思慎則認為，凶嫌大概不滿安倍對經濟、外交、安保政策，或是日本討論修憲問題、修訂防衛大綱、可能要檢討過去自衛隊專屬防衛等等的不滿，基於這樣一種政治意識形態的動機去行凶，但日本方面對此仍未確認。

何思慎接著指出，日本經濟出了大問題，通膨達到2％以上。而安倍的三支箭叫做有品質的量化寬鬆，還有大膽的財政支出等兩支箭，每任首相都有做，不過，他的第三支箭是沒有用的，因日本的經濟問題不是靠財政政策或貨幣政策就能夠解決。