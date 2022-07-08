Marz23推出新歌〈不搖就滾〉。（華納音樂提供）

Marz23推出新歌〈不搖就滾〉。（華納音樂提供）

Marz23新歌〈不搖就滾〉創作靈感源於疫情期間，他有感於社會的壓抑氛圍，希望寫出一首讓大家找回快樂的歌，也邀請粉絲們在社群發起挑戰，並將這些過程拍成MV。MV中Marz23挑戰上街胡鬧、出海滑水甚至高空彈跳，希望能透過這些挑戰，喚起大家心中的搖滾魂，並找回快樂的初衷，人生或許會有不一樣的改變。

Marz23分享某天走在街上，他耳機正播放一首搖滾樂，讓他回想到在19、20歲常去的酒吧，那時生活圍繞著搖滾樂，和朋友享受著最純粹的快樂。而比照現實，他突然有醍醐灌頂的感覺，當下立馬隨著音樂向路人比出了搖滾經典的惡魔角手勢，並不在意他人眼光的放聲大唱、感到放鬆自在。

創作當下Marz23就對MV有了想法，與導演好友討論後，他希望透過MV挑戰過去想做卻不敢做的事。因此他首先在社群發起挑戰，邀請粉絲留言，提出最想看Marz23挑戰的項目。最後他在MV中挑戰了不畏他人目光的上街胡鬧、跆拳道、出海滑水，更克服懼高嘗試高空彈跳，他笑說在此之前，許多同行的同事都表示都想跳跳看，但一到現場看到高度，大家都紛紛退出，直呼太可怕。

Marz23表示：「印象最深刻的當然還是高空彈跳，因為我本來就怕高，加上在跳之前還要先簽一份『生死狀』，所以在正式跳下去尤其前三秒特別緊張，但真的跳完之後有種重生的感覺，當下其實滿過癮的。」此外，為挑戰跆拳道，Marz23 過程中被教練踢了10幾次頭，當下很痛，但沒想到事後教練竟說只用了三分力；而出海滑水也相當考驗平衡感，因為隨時都有翻船的危機，也讓他正式拍攝的前花了一個下午練習。