戴資穎戰辛度打到球拍脫手落地，但迅速反應還是拿下該分。

台灣「羽球一姐」戴資穎今天在馬來西亞大師賽女單8強擊退「印度一姐」辛度，有趣的是，小戴比賽中曾打到球拍脫手落地，幸好她反應極快撿起，繼續比賽還拿下那1分。賽後小戴在自己的臉書粉絲團po出這段影片，並自嘲說：「是在哈囉？」

這個狀況發生在第1局小戴的局點，臉書影片則從球場側邊近距離拍攝，只見小戴往左側反拍位置救球時，右手握的球拍突然滑脫，不過小戴的反應超快，立刻用左手撿起並交給握拍的右手，並迅速移動到右側回球。如果不是小戴po影片自嘲，從拍攝角度還不太容易看出脫手、拾拍的動作。

相較之下，電視轉播中小戴掉球拍的畫面就比較明顯，轉播的國外球評還說：「驚人的防守，她還在笑耶，戴資穎！」最後經過多拍來回，小戴讓辛度回擊掛網拿下第1局，也就是說，掉拍更像是她談笑風生贏得該局的小插曲。

「穎迷粉」也在臉書留言讚嘆小戴的神反應，「只看到妳在偷笑！撿的速度太快了！強！」「撿球拍速度比殺球還快！」也有粉絲模擬辛度的內心OS：「掉拍還打不死，太強了…」佩服小戴這招帶給對手心理的巨大陰影。