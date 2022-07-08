日本前首相安倍晉三今天在演說時遭槍擊送醫，搶救後不治身亡。新加坡總理李顯龍對此感到心情沉重並向安倍家人致哀；馬來西亞首相依斯邁沙比利也向日本人民表達最深切哀悼。

日本放送協會（NHK）報導，安倍上午在奈良市發表助選演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡，享壽67歲。

星國總理李顯龍今天稍早在臉書發文表示，對安倍遭槍擊的事件感到震驚。他並譴責，「這是無端暴力行為」。

安倍經搶救不治的消息傳出後，李顯龍再度發文說，對此感到心情沉重，「這是令人極度震驚、擔憂的事件」。他也向安倍晉三妻子安倍昭惠及日本人民表達誠摯慰問。

馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）也推文表示，對這個消息感到難過。安倍今年稍早以日本首相特使身分訪問馬來西亞時，兩人才見過面。

依斯邁沙比利向日本政府及人民表達最深切的哀悼之意並譴責暴行。他也說，安倍在馬來西亞與日本間的緊密關係扮演重要角色，也是馬來西亞「向東學習政策」（Look East Policy）的關鍵支持者。

另外，馬國外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）發表聲明表示，安倍擔任首相任內曾3度訪問馬來西亞，在兩國關係提升及多元化上扮演關鍵角色。

安倍今年3月以日本首相特使身分訪問馬來西亞，並參加「向東學習政策」40週年活動。馬國政府曾於1980年代提出「向東學習政策」，主張馬來西亞向日本、南韓學習經濟發展模式。

安倍從政期間曾兩度擔任首相，一次是2006年9月至2007年9月，另一次是2012年12月至2020年9月。身為日本史上在位最長的首相，安倍縱橫日本政壇近30年，在國內外都具相當影響力。