國民黨台北市議員游淑慧指控新竹市議員李妍慧先生的楊勝翔為有爭議建商，竟然還可擔任新竹市都市更新及爭議處理審議委員會委員，未能避嫌。對此新竹市政府都市發展處今說明，都審會相關審議均依法辦理，可受公評。對於有心人士未經查證，即刻意誤導、惡意影射的惡劣行徑應適可而止。

都發處經查，楊勝翔委員原市前市長許明財派聘的第6屆都市更新及爭議處理委員，任期為2014年7月1日至2015年6月30日止。2015年7月1日，第7屆委員改聘時，依設置要點規定，府外學者專家改聘不得超過二分之一，楊勝翔委員任期至2016年6月30止，第8屆後即未續聘。而上開兩屆審議會期間，均未涉及其所屬昌益建設、昌禾開發相關案子。

新竹市都市更新及爭議處理審議會，係依內政部訂定《各級都市更新及爭議處理審議會設置辦法》第3條規定辦理。都發處表示，台北市、新北市都市更新及爭議處理審議會委員組成，亦包括民間不動產開發專家。

都發處表示，都審會由行政機關、都市計畫、建築、景觀、社會、法律、交通、財務、土地開發、估價、地政專家學者及民間相關團體代表或社會公正人士共同組成，採合議制，共同參與，審議案件。將各項社會領域的經驗與觀點，納入都市更新及爭議處理中，幫助審議會決議更全面。