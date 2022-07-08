42歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）8年前嫁給台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁，隔年生下寶貝兒子「小王子」，但2017年爆出婚變傳後，獨自帶著兒子回日本定居；日本前首相安倍晉三今（8日）在奈良演講遭槍擊，搶救不治身亡，而麻衣也在推特發文悼念，表示整天都在祈禱，但還是不敢相信發生這種事。

日本前首相、現任日本第一大派閥「安倍派」會長安倍晉三，從上任後就很挺台灣，也被不少人譽為「台日友好推手」；但今日在奈良市大和西大寺站附近演講，遭到42歲男子山上徹也槍擊，儘管緊急送醫搶救，但仍宣告不治身亡，享壽67歲。

日本前首相、現任日本第一大派閥「安倍派」會長安倍晉三，從上任後就很挺台灣，也被不少人譽為「台日友好推手」。(圖/ 摘自安倍晉三IG)

安倍晉三身亡消息曝光後，許多藝人紛紛在社群平台哀悼，其中來台發展的日籍女星麻衣，2017年帶著兒子回日本生活，偶爾才發文的她也跳出來發文悼念，直言「真的不趕相信也不想相信。RIP」，更透露她從聽聞安倍晉三遇襲，就一直在祈禱，但還是得接受這種結果。