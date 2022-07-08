「2022花蓮夏戀嘉年華」將連續5天嗨唱。（花蓮縣政府提供）

「2022花蓮夏戀嘉年華」將於9至13日連續5天嗨唱，主辦單位繼公布電音天后謝金燕睽違7年空降夏戀、本土天團玖壹壹兩組大咖巨星、金曲歌王許富凱、壞特？te、理想混蛋、阿爆、BOXING後，最終壓軸卡司為超高人氣的男團五堅情，由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩5人將接力上陣；令粉絲期待的是，男神炎亞綸橫跨綜藝、戲劇、唱片全方位發展，這次他回歸音樂舞台將於11日帥氣登台，勢必吸引大批粉絲朝聖。

五堅情將於8月初在台北小巨蛋開唱，花蓮鄉親們幸運在今年夏戀舞台提前聆聽！「九澤CP」組合將在活動首日9號登場，陳零九表示：「夏天可以來花蓮夏戀表演很開心，消暑就是多喝水，也可以喝九茶！」當晚亮點就是帶來九澤合體演出，由於之前錄節目有來花蓮吃到很多美食，希望這次能再回味一下，7月底會發行個人新專輯，是2年多來單曲的彙整加上一首新歌，新歌嘗試用音樂微電影的方式呈現，他喊話：「我自己滿喜歡的，希望大家也能多多支持。」

邱鋒澤大讚夏戀舞台，「每年暑假來花蓮好像變成了一種習慣，很喜歡這裡的天氣跟空氣，台下觀眾也非常熱情。消暑的話我是會跟朋友去海邊」，更打趣說說：「只要跟零九一起工作，那裡都很棒！」目前正努力籌備，希望年底能發行個人全新專輯。黃偉晉將於10日在夏戀演出，「再度回到花蓮覺得很開心，因為去年也有在花蓮，覺得好像每一年來到花蓮表演，變成一個既定行程，沒有去反而會覺得怪怪的」，演出歌單裡會有之前比較少演唱的歌曲，到花蓮最想玩水、看風景。

賴晏駒再度被邀請演出感到開心跟興奮！問及消暑撇步，他大笑說：「多喝水盡量不出門！」歌單主打唱跳風格，小賴霸氣放話：「大熱天希望直接High到最高點、熱度直接往上升，要比夏天更火辣，拋開炎熱！」最期待花蓮美食，難忘之前來錄外景節目的路邊攤非常好吃，這次有空檔，帶著朋友好好把握時間享用美食！下半年計畫，他透露台北小巨蛋演唱會後，計畫出國旅行放鬆，接著要籌備個人專輯。

10號返回家鄉開唱，婁峻碩直呼：「非常開心！這陣子忙碌著拍戲、做專輯，剛好可以趁著夏戀演出回家一趟，家人也會到現場觀看，這是每年都有興奮又緊張的心情！」來到夏戀嘉年華邁入第三年，今年歌單別具巧思，特別挑選過往沒有在花蓮唱過的歌！至於花蓮必做的事，他藏不住笑意，要去吃思思念念的周家蒸餃，這是他每次回家必備美食踩點行程。