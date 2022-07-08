聯結車司機因為不滿被拍照取締，憤而在臉書發文討拍，卻被網友狂打臉，事發地點在台中市東區旱溪西路一段某國小旁，有輛聯結車停在紅線上，正好後方有輛警車在執行公務，擺設移動式測速照相機，事後連結車司機便收到違規停車通知單，抱怨「警察可以停然後拍照取締，我們開大車的就該死」。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，他因為開聯結拖板車停在台中市東區旱溪西路一段被拍照取締，但他不滿後方還有1輛警車停在後方，因此，抱怨「警察可以停然後拍照取締，我們開大車的就該死」；從原PO上傳的照片可見，聯結拖板車停在某國小旁紅線區，然而，後方的員警卻是在執行公務，設置移動式測速照相機(俗稱三腳架)，因此，才將警車停在紅線旁。

男子駕駛聯結車臨停於紅線旁，車後還有1輛警車也臨停一旁，事後他卻收到違規單不滿抱怨警察雙標。（翻攝自臉書爆料公社二社）

貼文一出，網友罵翻紛紛留表示，「違規就違規」、「開大車不該死，蠢的話就難說了」、「你擋到啊Sir拍追焦照了啦」、「你不是該死而已，你是我們大車界的老鼠屎」、「感謝你貢獻國財」、「你有什麼問題？」、「沒知識真的很可怕」、「去查一下『執行公務』這四個字」、「這原PO臉好腫」、「這觀念被開單，剛好！」。