民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩士論文，被質疑抄襲竹科管理局委外研究報告。台北市議員王鴻薇明天上午10點將召開記者會，提供中華大學論文正本，披露林智堅中華大學論文正本發表時間為2008年8月，晚於竹科管理局報告結案時間7月，並與律師就合約問題說明。

王鴻薇受訪表示，林智堅的論文放在中華大學的圖書館，書皮上面寫的完成日期寫的是8月，那就是論文發表日期，晚於竹科管理局7月結案報告，林智堅卻用6月26日口試日期當作發表日期。

王鴻薇強調，口試完一定會做調整，與正式發表論文時間一定有時間落差，林智堅為了要強辯，才用口試日期解釋，但他已嚴重違反《著作權法》。

王鴻薇說，按照契約內容，不管是著作權在竹科或「廠商」中華大學，都沒有林智堅的份，炮轟林智堅根本就在糊弄大家，一路在騙。

她指出，在法律上清清楚楚，契約內容是兩方，一個是竹科、一個中華大學，他憑什麼代表中華大學？連老師都不能說有著作權，任何個人都不能主張有著作權。