《梨泰院Class》由竹內涼真（右）和平手友梨奈主演 。（bilibili提供）

改編韓劇《梨泰院Class》、由日韓共同製作的日劇《六本木Class》找來人氣演員竹內涼真、香川照之、平手友梨奈、新木優子、稻森泉、早乙女太一和鈴鹿央士等人參與，自消息公布後即引發許多熱議，劇迷們就對卡司陣容、男主角的「栗子頭」及海報視覺熱烈討論，本週終於在日本正式播出，第1集便開出亮眼成績，吸引不少年輕族群收看，播出當晚頻頻躍上日本推特熱門趨勢，細緻的改編獲得觀眾肯定，一掃先前不少質疑聲浪。

《六本木Class》將韓版首爾梨泰院小酒館搬到日本東京六本木的居酒屋，竹內涼真扮演經營「二代目宮部」居酒屋的奮鬥青年宮部新，對抗由香川照之飾演的「長屋控股」會長長屋茂，日前記者會上竹內涼真表示一直很想與前輩香川照之合作，終於在六本木見面，還透露2人對戲充滿著刺激、緊張感，語帶玄機地說：「拍攝總是火花四射呢」，果然首集播出才14分鐘，香川照之就要求竹內涼真向自己兒子早乙女太一「土下座」（日本獨有的下跪道歉方式），讓觀眾激動不已。

另一個引起熱議的就是飾演男主角搭檔「麻宮葵」的平手友梨奈，一登場就頂著髮尾挑染金色的造型，加上魅力十足的舞姿及說著英文的自信模樣立刻擄獲觀眾的心，尤其平手友梨奈是原著作家趙光真親自推薦的演員，日本記者會當天趙光真親自出席表示對該劇的支持，採訪時為眾人揭露當初推薦的始末，起因於觀賞電影《響-HIBIKI-》時，發現平手友梨奈的角色與金多美所飾演的趙以瑞很相似，想著若由她來飾演該角色應該蠻合適的，因此向團隊做出推薦，令人期待後續她的表現。

《六本木Class》故事講述以東京六本木為舞台，因大集團打壓生活卻陷入絕境的憤怒青年，為生存決心對抗權錢勢力的復仇過程，第一集中有不少因應日本文化所做的細膩改編，除了土下座外，韓版以淋牛奶霸凌同學的場面，日版則改為番茄汁，還有因日本沒有在便利商店吃泡麵的習慣，該場景也未出現在日版當中，入境隨俗的調整更加貼近日本觀眾的生活，大獲好評。今（8日）起每週五於bilibili更新。