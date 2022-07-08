東元電機（1504）在三大事業群同步成長、中國市場解封後回溫帶動下，6月合併營收為53.69億元、年增22.1％，創下了歷年單月新高紀錄，累計上半年營收達284.86億元、年增率17.4％，亦為歷年同期新高。

東元在智慧節能領域，以及全球化佈局逐漸發酵，去年營收526億元、年增15.5％，創下歷年新高，今年成長動能持續，前六月合併營收年成長率平均為二位數，5月合併營收亦為2010年以來同期新高。

東元指出，三大事業群包括機電系統、智慧能源、智慧生活，皆交出超過兩位數成長的成績，尤其包含離岸風電、儲能設備工程的智慧能源事業群成長更為突出，此外，國內外各主要市場持續成長，4～5月因封城而衰退的中國市場，6月在解封後大小馬達、自動化等出貨暢旺，年增率已由負轉正。

東元表示，展望下半年，雖然通膨及升息壓力加大、金融市場波動加劇，不過大小馬達及工程訂單能見度高，包含台灣、美國、中國政推動節能減碳政策，提供東元相關商機，以及國內在電價上漲、企業用電成本增加，在節電壓力下，也有利東元節能解決方案的業務擴展。