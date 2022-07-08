玉山金控公布2022年6月自結盈餘，單月稅後盈餘4.0億元，累計上半年稅後盈餘70.9億元，EPS為0.53元。主要子公司累計稅後盈餘概況，包括玉山銀行63.1億元、玉山證券5.6億元、玉山創投3.9億元。

玉山銀行表示，6月美、台央行升息致金融市場劇烈波動，造成債券及股票投資評價損失，也影響財富管理業務，惟升息有助存、放利差提升，淨利息收益將逐漸顯現。面對外在環境變化，玉山聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。