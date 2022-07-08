從中美貿易與科技戰、COVID-19到俄烏戰爭，臺灣經濟受到國際政經變化之影響甚鉅，無論是全球性疫情或地緣性戰爭，能源、糧食、金融、貿易、科技、數位經濟、通膨升息等議題，都牽動臺灣經濟敏感神經；未來的全球經濟與產業發展路徑，正面臨前所未有的大翻轉，臺灣如何因應這些全球性議題，值得各界關注。

由臺北大學校友總會與臺北大學經濟系系友會主辦的「臺北經濟論壇」於2019年首次登場，引發各界熱烈迴響，更為母校國立臺北大學增添光采。第三屆「2022臺北經濟論壇」由台灣經濟研究院協辦，於2022年7月20日下午2點於臺北君悅酒店舉辦，以「國際政經大未來—借鏡俄烏戰爭．永續臺灣經濟命脈」為主軸，邀集產官學界財經領袖與菁英校友共聚一堂，深度剖析在疫情和戰爭撼動全球經濟的關鍵時刻，臺灣產業如何能在這波競賽中再度驅動成長動能，在全球經濟秩序重組中掌握契機、開創新局。

這次論壇特別邀請總統府資政吳榮義擔任致詞貴賓，專題演講主講人為國立臺灣大學政治系名譽教授明居正，解析「從俄烏戰爭看國際政經動向」，這場重量級演說，相信能為在場嘉賓帶來最精闢前瞻的觀察與建言。

高峰論談則由臺北大學經濟系系友會理事長張建一擔任主持人，中華經濟研究院副院長葉俊顯、台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德、國泰世華商業銀行首席經濟學家林啟超擔任與談人，以「剖析國際政經趨勢下臺灣的機會與挑戰」為題，引領臺灣企業搶先一步在瞬息萬變的環境中，擬訂具優勢的經濟發展與產業布局政策。

建校73週年的臺北大學作育英才無數，其中經濟系更是培育國家財經人才的重鎮，系友遍及立委、部會首長、學術界與企業界精英，包括總統府資政吳榮義、前中央銀行總裁彭淮南、國家發展委員會主委龔明鑫、財政部部長蘇建榮、台灣經濟研究院院長張建一、中華經濟研究院副院長葉俊顯、台灣金融研訓院院長黃崇哲、前中國信託銀行董事長羅聯福、國泰金控總經理李長庚等經濟系校友，均在產官學領域發光發亮，對臺灣發展貢獻卓越，也讓臺北大學享有「文官搖籃」美譽。

臺北大學校友總會前任理事長謝士滄因而起心動念，號召經濟系系友會籌辦「臺北經濟論壇」，盼社會能透過論壇，更加認識臺北大學亮眼的辦學績效，提升校譽。

首屆論壇「臺灣經濟大趨勢—臺商資金回流、再創經濟奇蹟」於2019年11月登場後，廣受好評；第二屆論壇「因應國際政經形勢，開啟臺灣經濟新局」於2020年12月舉行，後雖因疫情打亂進程，所幸臺灣防疫有成，第三屆論壇將於2022年7月20日舉行，期能圓滿成功，激盪更多智慧火花，裨益臺灣社會經濟發展。

本屆新任的臺北大學經濟系系友會理事長、台灣經濟研究院院長張建一表示，第三屆「2022臺北經濟論壇」的舉辦激起各界對於臺灣經濟的關注，報名人數非常踴躍，期望這場論壇的拋磚引玉，讓社會各界更認識臺北大學的辦學成果外，亦藉由切入當前經濟發展關鍵時刻提出精闢建言與觀點，幫助臺灣產業在俄烏戰爭和後疫情時代的全球局勢中掌握契機、開創新局、推動臺灣整體經濟發展更上層樓。