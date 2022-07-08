40多歲嫌犯山上徹也（Tetsuya Yamagami）早已埋伏安倍身後。

前首相安倍晉三今日約莫11時現身奈良市大和西大寺站附近為自民黨候選人的參議院選舉造勢，進行演說時突然子彈朝安倍胸、頸後側命中。隨著社群平台流出畫面可以看到，40多歲嫌犯山上徹也（Tetsuya Yamagami）早已埋伏安倍身後，槍聲一響濃濃白煙竄出。另一段影片顯示，人員拿著大聲公高喊「有沒有人是護理師!」，場面相當危急。

推特上流出一段，事發當下從不同角度的捕捉到的畫面，演講大約進行了2分鐘左右，山上徹也從距離安倍後方約3公尺處開2槍。模糊影像顯示戴口罩、背著斜背包的他步步逼近，周遭沒有任何維安人員發現他的可疑，更沒人試圖阻止，他隨即掏出預藏槍枝，開第一槍疑似沒有擊中，直到第二槍命中安倍倒地，這時嫌犯才被制伏。關於嫌犯能如此順利向前移動，事後引發不少質疑聲浪。

安倍遇襲後現場相當混亂，民眾嚇得四處逃竄，還有路過的人騎著腳踏車、撐著傘根本不知道是什麼情況。

沒過多久只見有人拿著大聲公高喊，「相關護理人員! 相關護理人員!」、「你是護理師嗎!」、「拜託有護理背景的民眾幫忙一下!」中午11時37分救護車抵達現場，之後轉搭直升機將安倍送醫急救，12時20抵達醫院。