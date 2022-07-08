位於桃園八德區的八德擴大重劃區，因緊鄰早期開發的成熟市區，再向外延伸發展，道路棋盤式規劃、街廓整齊，重大建設亦陸續興建中，包含桃園捷運綠線、大鶯豐德交流道、央大醫療園區及北區青年活動中心等，各種利多磁吸新北客群移居，更吸引選地眼光精準的合遠建設，於八德區興建首個指標建案，大基地面積2,521坪、800坪歐式中庭的「合遠首綻」，建材規劃也不馬虎。

桃園捷運綠線G01起迄站位於八擴重劃區域內。(圖/合遠首綻提供)

八德重劃區佔地面積164公頃，東至茄苳溪、南至豐德路、西至豐吉路、北至仁德路。目前正積極興建重大建設，像是位於興豐路與建德路口的央大醫療園區，將設置醫療大樓、研究大樓及急診室，預計116年年底開幕；北區青年活動中心則已部分興建完成，內含非營利的公托中心(已啟用)、咖啡廳、書店，以及體感體驗區、電競專區等，動靜皆宜，預計112年初開幕。

此外，桃園市政府亦於此區興建桃園捷運綠線G01、G02站，能快速串聯桃園機場、桃園與中壢火車站及青埔高鐵站，形成暢通的交通網絡；國道3號大鶯豐德交流道目前也正規劃設計中，屆時可緩解八德車潮，預計116年初通車。

八德重劃區道路規劃筆直寬敞，緊鄰發展早期的成熟市區，可同享舒適的整齊街廓及成熟的生活機能，而寶雅、全聯與超商等連鎖商店皆集中在豐德路上，附近還有三元宮的傳統雙商圈，日常採買無虞；區域內學區則有八德國小、國中，且擁有相當高的綠覆率，包括豐德、建德、興豐等公園綠地，非常適合居住。

「合遠首綻」基地位於興豐路上，周邊享有成熟生活機能。(圖/合遠首綻提供)

專案經理許家豪表示，在桃園深耕7年且擁有3100戶建案經歷的「合遠建設」，首次插旗八德重劃區推出指標建案「合遠首綻」，2,521坪大基地開發，以歐式莊園建築風格亮相，並打造800坪中庭噴泉廣場，更規劃高質感且符合全齡化的9大公設，包含挑高6米3的迎賓大廳、健身房、兒童遊戲室、廚藝教室、影音室、遙控賽車場，以及特別引進蔦屋書店，為社區精選書籍，增添孩童的閱讀視野；地下一樓設有第二門廳、地下室WIFI、永大防疫電梯及預留電動車充電管溝，未來車位可自行安裝。

許家豪強調，本案採用的建材也絲毫不馬虎，例如使用Alfa Safe耐震系統工法、日本YKK高水密特殊窗框、LOW-E低輻玻璃、德國BWT全自動反洗砂濾系統及樂奇全屋淨化系統，在後疫情時代為住戶的每一口空氣把關；值得一提的是，頂樓、露臺皆有使用HYDROSEAL世界頂級防水工程，且享有5年防水保固，更採用全球使用已超過40年的高性能防水材料「拜鐵膜」，能為住戶有效預防漏水的惱人問題。

「合遠首綻」採用高規建材，特別使用高性能防水材料「拜鐵膜」，為住戶有效預防漏水的惱人問題。(圖/合遠首綻提供)

「合遠首綻」基地位置位於八德區興豐路上，鄰近重大建設與學區，距離央大醫療園區250公尺、北區青年活動中心500公尺、桃園捷運綠線G01站僅200公尺，八德國小、國中也在500公尺以內。目前房型有23-46坪的2-4房，產品選擇多元；其中三房格局方正、雙面採光、前後陽台、獨立廚房，居住舒適，適合懂品味、重生活的置產客與自住客。

合遠首綻

接待中心：桃園市八德區興豐路&建德路口

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