品牌廠宏碁（2353）6月出貨動能在進一步回溫下，帶動合併營收彈升至309.45億元，月增39.5％、年增3.1％，更一舉站上八年來同期及單月新高。第二季合併營收雖如預期季減、年減，降至723.48億元，為近五個季度低點，但仍為2015年以來同期次高。

PC核心事業中，含括電競全產品線的電競事業營收雖年減12.3％，但上半年仍保持近5％的年增幅，另受惠商用需求帶動的桌機業務，則在第二季仍保持約3％的年成長力道，並在上半年較出15.4％的相對強勁成長。

此外，宏發發展多元事業成長引擎的策略亦進一步發酵，旗下非PC及顯示器之事業營收比重，在第二季提升至21.1％，成為支撐整體營運的支援動能之一。而集團內七家上市櫃、興櫃及IPO公發之子公司，在第二季營收則是全面揚升、加總之營收年增幅達31.9％。

至於其它表現亮眼的子公司中，宏碁智新第二季營收年增幅以70.7％居冠，聯永基及安圖斯科技之單季營收則分別有63.4％、59％的年成長表現，另宏碁遊戲、倚天酷碁的第二季營收年增幅也各有42.9％、25.1％等優於平均的水準。

累計宏碁整體上半年合併營收為1,507.21億元，微幅年減0.4%，仍站2015年同期以來次高。而為保持健康庫存水位，宏碁表示，後續亦將持續降減整體存貨。