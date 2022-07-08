夏天報到，飲料、霜淇淋熱銷助攻，全家（5903）8日公告6月營收75.05億元，較去年同期大幅成長18.9％，也比5月再增加1.1％，續創歷史第三高。

累積全家今年上半年營收431.87億元，年增率4.5％，也維持正成長軌道上。

全家主管表示，6月營收創高，主要受惠於店數增長、鮮食和飲料銷售暢旺、溫升帶動來客增長等因素，整體呈現成長趨勢。 截至6月底，全家全台總店舖數達4,066家，比上個月再增加22家。

而在產品表現方面，6月全家鮮食類產品銷售成長超過三成，其中現煮飲品、霜淇淋、主食、麵包等項目表現突出。全家持續發動聯名話題、網紅吸粉、產品本質提升等三招，策略奏效，全家6月與百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」二次聯手，推出多款正宗韓式飯糰再創佳績，單一口味單日銷售達2萬顆以上。

而天氣轉熱，銷售進入暢銷旺季，也為全家業績帶來助攻，其中全家推出自有品牌FamilyMart Collection，陸續推出新品，搭配聯促與加價購肖像贈品的行銷手法，帶動相關產品銷售成長超過一成五。

展望7月，隨國內疫情逐步趨緩、國旅補助啟動帶動出遊，加上進入便利商店業的傳統旺季，全家將陸續推出各式夏季型新品與促銷活動，可望持續驅動營收動能。