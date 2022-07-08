繼5月29日麥當勞基隆愛三店結束營業後，麥當勞台中中正店也將於7月10日收攤，眼看麥當勞分店陸續熄燈，讓一名女網友相當不捨，更擔心麥當勞是不是要走下坡了？對此，有網友分析麥當勞關店原因，多半與店租太貴有關，但若改成外帶專賣店，加上外送也許能賺更多錢。

一名女網友6日在PTT的WomenTalk板發文指出，5月29日基隆愛三路的麥當勞因租約到期決定收店不營業，沒想到經營30年的台中火車站前麥當勞中正店也宣布將在本月10日熄燈，讓她難過直呼，「麥當勞要走下坡，一家一家倒閉了嗎？」

貼文一出，網友們紛紛留言，「麥當勞像超商一樣不會消失」、「只是分店啊，又不是總店，關了一家還會開另一家」、「台中站前收掉，後站應該就會補上一家吧」、「反正裡面本來就一堆人在佔位置，還有看過在裡面安親或上家教課的」、「麥當勞本身也不吃重地段阿，它開哪客人就會去哪」。

也有人點出關鍵，認為把大店改成外帶店，再加上外送也許能賺更多錢，「大店換小店做外帶，外帶比內用好賺」、「店面租金那麼高，關幾間靠外帶、外送就好了」、「開在比較不熱鬧的地方，省店租做外送就好」、「現在的政策應該是鼓勵外帶吧，店面不需要這麼大又有利潤」。

據了解，麥當勞進入台灣已達38年，但多家老店因座落位置商圈早已轉移，加上近年疫情衝擊、外送興起，使得代理台灣麥當勞的德昌公司開始全盤檢討全台各分店，並進行汰弱留強；對於台中中正店結束營業，總公司則表示是「基於整體商業考量」，其他不便多談。