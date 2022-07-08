艾德史塔福以手機充電線示範製作套索陷阱。（姚志平攝）

艾德史塔福（右）與接下來要挑戰的高手孫靈野相見歡。（姚志平攝）

46歲英國荒野求生專家艾德史塔福（Ed Stafford）此次來台拍攝求生節目《單挑求生高手》，將在苗栗神仙谷及合歡山展開荒野實境生存賽，目前神仙谷的拍攝已結束，他今（8日）趁空檔接受訪問，並與第2位挑戰者孫靈野提前碰面切磋，他為生存吃遍各種野生動植物，但卻對無法接受臭豆腐和皮蛋的味道，直呼比他這次在山上用水椰子包昆蟲類自製的「蟋蟀小籠包」更可怕。

艾德表示來台前就有先做過調查，知道今年3月《初擁》劇組有2名工作人員在苗栗神仙谷發生的意外，「我也聽過一些台灣的鄉野傳說，有請部落長老替我們舉行祈福儀式，也是尊重他們的信仰，全程都有讓當地原住民陪伴，所幸一切都很順利。」不過他也表示台灣山林但挑戰難度相當高， 因為地勢多變，看似山林但近看其實是峽谷，不是直線就能到得了，還要拐彎抹角，很具挑戰性，而拍攝期間更遇到滂沱大雨，整條溪谷暴漲，更增加挑戰難度，艾德坦言當下真的滿擔心，幸好後來慢慢放晴，壯觀的瀑布美景也讓他很享受在其中。

他也提到因為疫情被迫關在家，很開心能到荒野挑戰，並笑曝因為太久沒拍節目，「手好像變得有點太嫩，所以就有在家先鑽木取火，讓自己的手粗糙一點，也有跑步等體能訓練，來應付接下來的挑戰」，而身為求生高手的他也相當自信地表示，自己事前都不用做太多的準備，因為已經具備許多專業知識，幾乎都是前幾天向當地居民詢問了解地形、可食用植物等，再現場隨機應變，並稱因為觀眾都喜歡看他受苦受難的畫面，為了節目效果，自己有時也會故意準備的不是那麼齊全，例如不穿雨衣等，不過他也不忘呼籲大家不要在社群網站上看到都覺得很容易，「每個地方都有它的危險性，要確保自己真的有能力再去挑戰」。

接下來，艾德即將前往合歡山與另一位高手國際荒野急救專家—孫靈野對決，2人將翻山越嶺，一路從奇萊至合歡山進行挑戰。今天現場也先進行一場室內的求生知識大考驗，2人從口罩、衛生棉、牙刷等日常生活用品中選出最佳的求生裝備，最後艾德選了USB充電線並示範如何用電線做陷阱，而孫靈野則選了保險套，說保險套可以拿來裝乾淨的水， 甚可以拿來聚光生火，讓自己險境中脫困，問起艾接下來前往合歡山的心情，他信心滿滿說放馬過來，而擁有國際醫療認證的孫靈野也不甘示弱，表示會在節目中展現他豐富的野外救援知識。

全新一季《單挑求生高手》將於2023年第一季於英國、歐洲、亞洲、南美洲等超過200個國家播映，並於Discovery＋串流平台上線，屆時台灣合歡山脈的壯闊身影及神仙谷秀麗的峽谷瀑布將呈現在全球觀眾眼前。Discovery頻道也特別安排從下周五（15日）起每周五晚間8點播放《單挑求生高手》、《單挑荒野》2部艾德史塔福的代表作，讓觀眾重溫節目精采內容。