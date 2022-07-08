日本前首相安倍晉三今（8日）遭槍殺身亡，享壽67歲，震驚國際社會。外界試圖尋找兇嫌山上徹也的社群平台，從Twitter能找到5個名為「山上徹也」的帳號，其中一名群馬大學的同名醫學准教授，事發後其大學官網簡介頁面湧入大量流量，導致網站當機進不去。

安倍晉三8日前往奈良市助選期間，遭41歲兇嫌山上徹也從後方開2槍，緊急送醫搶救傷重不治，於日本時間5點3分死亡。兇嫌犯案後當場遭壓制逮捕，供稱動機是對安倍有強烈不滿，但「並非政治信仰而心懷怨恨」。

案發後，目前僅知山上徹也為奈良當地居民，住處於案發地點三公里外，曾在日本海上自衛隊服役3年。根據香港01報導，日本媒體試圖尋找嫌犯的社群平台，從Twitter上能搜尋到5個名為「山上徹也」的帳號。

群馬大學准教授撞名嫌犯山上徹也，官網個人介紹頁面被灌爆當機。（圖／翻攝群馬大學官網）

其中，一個是群馬大學的同名醫學准教授，在事發後大學介紹網站遭灌爆，無法瀏覽；一個為推廣副業的帳號；另外兩個是事發後才創辦的帳號，冒名的可能性較大，還有一個則在近兩年沒有活動。