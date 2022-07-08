李荷娜濃妝出場在《VOICE 4》裡飾演殺人魔。（八大提供）

韓國驚悚推理劇《VOICE 4》為韓國2017年推出《VOICE》系列的最新力作，男主角宋承憲受訪時透露自己是《VOICE》系列中新加入的成員，比起開心，反倒覺得有100倍的負擔，甚至逗趣表示：「比起其他作品，我更認真、努力的拍攝《VOICE4》，如果播出後收視不佳，就怪我吧！」該劇去年於韓國上檔後，以近乎零負評的好口碑直到尾聲，尤其播出大結局時，一度刷新收視創下最高收視紀錄，。

宋承憲在劇中飾演美籍韓裔警察，攜手黃金時間組112舉報中心主任李荷娜，共同追查犯下多起家庭殺人案的連續殺人魔「雜技人」。首集中，劇組就祭出爆破場面，一幕宋承憲為了將妹妹從凶嫌手中救出，著急得要打開後車廂尋人的畫面，令人也感受到他心急如焚的緊繃情緒。但在拍攝這段場景時，宋承憲一度不小心太用力，一下子就把車廂門打開，看到自己造成的搞笑場面，宋承憲一臉難為情，雖然馬上裝作若無其事再將它關上，自己仍忍不住笑場。

連續4季擔任女主的李荷娜這次也參演的殺人魔角色，為了做出角色區別，挑戰濃妝出場，對此連她自己也看得很不習慣，頻問：「是不是有點可怕？」她透露在拍攝殺人魔角色時，明明前一秒還狠勁十足，下一秒雙手就會不自覺擺在「恭敬」的位子，私下極親民的她，看著殺氣騰騰的自己也些許不自在，甚至對著鏡頭笑問：「感覺在詮釋殺人魔時，就不能像平時講話的語氣，應該是要無表情的對吧？」幕前幕後反差表現圈粉無數。

《VOICE 4》明（9日）起，每週六晚間10點半在八大綜合台播出。