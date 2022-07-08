上海航交所8日公布最新一周SCFI貨櫃運價指數，下跌59.4點至4,143.87點，跌幅1.41％，連續四周下跌，主要航線運價持續修正，其中美西線下跌2.97％、美東線下跌0.84％、地中海線下跌0.98％、歐洲線下跌0.59％；僅南美線上漲6.79％、亞洲區間縣持平。

航運業界解讀，上海解封未出現報復性出貨潮，加上艙位供給增加，影響運價走勢；不過，進入第三季海運傳統旺季，年終採購及季節性拉貨增加，加上庫存逐漸去化，出貨量可望回升，支撐運價。

據SCFI最新一期報價，遠東到美西每40呎櫃運價7,116美元，下跌218美元、周跌2.97％；遠東到美東每40呎櫃運價9,602美元，下跌82美元、周跌0.84％；遠東到南美每20呎櫃8,954美元，上漲570美元、周漲6.79％。

遠東到歐洲每20呎櫃運價5,697美元，下跌34美元、周跌0.59％；遠東到地中海每20呎櫃運價6,355美元，下跌63美元、周跌0.98％；近洋線方面，遠東到日本關西、關東運價持平，遠東到東南亞每20呎櫃運價小跌19美元，遠東到韓國則上漲3美元。