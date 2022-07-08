桃園市一名居住在平鎮區的52歲洪姓婦女，6日深夜獨自外出後不見蹤影，昨日上午有民眾報案，稱在龍潭大池發現浮屍，消防人員將遺體打撈上岸，警方調查確認為洪婦，經評估已明顯死亡未送醫。昨檢方相驗完畢，家屬對死因無意見。

一名龍潭大池附近住戶昨日上午發現，一具臉部朝下的遺體在水面上載浮載沉，嚇得趕緊報案。桃市消防四大隊派出7名消防人員、1艘橡皮艇與1輛救護車趕赴現場，將遺體用繩索固定，約10分鐘後打撈上岸，經救護人員評估已呈明顯死亡狀態故未送醫。

警方調查後確認洪婦身分，據悉，洪婦生前單身未婚，疑長期有走上絕路的念頭，6日深夜獨自一人離家，豈料家屬再見到面時已成遺體。檢方昨下午相驗完畢，家屬對死因無意見。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980